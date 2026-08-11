Яка зараз ціна Kyo?

Kyo (KYO) торгують за ₴0.7009455960079621200000, що відображає зміну ціни на рівні 0.47% за останні 24 години. Ці дані в режимі реального часу об'єднують ціни з глобальних бірж, щоб надати трейдерам точну оцінку ринку в будь-який момент.

Яку роль грає Kyo у своїй екосистемі?

Як основний актив у мережі -- та частина сектору Decentralized Exchange (DEX),Decentralized Finance (DeFi),Ethereum Ecosystem,Cross-chain Communication,Soneium Ecosystem, KYO часто забезпечує ключові функції, такі як платежі, стекінг, голосування за управління та стимулювання ліквідності. Його конструкція може впливати на те, як додатки або смарт-контракти працюють у межах його екосистеми.

Наскільки активно торгують KYO сьогодні?

За останні 24 години KYO зареєстрував обсяг торгівлі ₴--. Високий обсяг зазвичай свідчить про значний інтерес інвесторів, здоровішу ліквідність та краще виконання як для маленьких, так і для великих трейдерів.

Яка обігується кількість токенів Kyo?

Сьогодні в обігу знаходиться 163570430.68932965 токенів, що визначає доступну кількість для торгівлі. Обігується кількість допомагає інвесторам оцінити дефіцит, динаміку інфляції та потенційне розподілення токенів у довгостроковій перспективі.

Яка ринкова капіталізація та рейтинг KYO?

Наразі Kyo займає ринковий рейтинг №2014 з ринковою капіталізацією ₴114510189.89290083600000, що розміщує його серед визнаних активів у своєму секторі та допомагає інвесторам оцінити його відносний розмір.

Як виглядає результати Kyo за останні 24 години?

Його ціна продемонструвала зміну на рівні 0.47% за останні 24 години. Короткострокові зміни можуть бути впливом настроїв трейдерів, змін ліквідності чи подій, пов’язаних з мережею --.

Як Kyo порівнюється зі схожими активами того ж категорії?

У сегменті Decentralized Exchange (DEX),Decentralized Finance (DeFi),Ethereum Ecosystem,Cross-chain Communication,Soneium Ecosystem KYO демонструє конкурентоспроможну активність, підтримувану високим рівнем торгів, хорошою ліквідністю та постійним використанням у своїй екосистемі.