Актуальна ціна Kylo The Doge сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни KYLO до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни KYLO на MEXC вже зараз.

Ціна Kylo The Doge (KYLO)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 KYLO до USD:

--
----
0,00%1D
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Kylo The Doge (KYLO) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 16:12:14 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Kylo The Doge (KYLO) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-12,21%

-12,21%

Актуальна ціна Kylo The Doge (KYLO) становить --. За останні 24 години KYLO торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум KYLO становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то KYLO змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на -12,21% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Kylo The Doge (KYLO)

$ 21,58K
$ 21,58K$ 21,58K

--
----

$ 21,58K
$ 21,58K$ 21,58K

420,69B
420,69B 420,69B

420 690 000 000,0
420 690 000 000,0 420 690 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Kylo The Doge — $ 21,58K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція KYLO — 420,69B, зі загальною пропозицією 420690000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 21,58K.

Історія ціни Kylo The Doge (KYLO) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Kylo The Doge до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Kylo The Doge до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Kylo The Doge до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Kylo The Doge до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0--
30 днів$ 0-14,11%
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Що таке Kylo The Doge (KYLO)

Kylo the Doge is a famous Shiba Inu known for his hilarious squeaks, dramatic reactions, and expressive face. He rose to fame on TikTok, gaining over 4 million followers and 150 million likes with funny videos of him “playing dead,” reacting to “betrayals,” and jumping through hoops. His exaggerated expressions and high-pitched squeals perfectly capture the quirky charm of Shiba Inus, making him a fan favorite. Kylo is also popular on Instagram and YouTube, where he continues to entertain a growing audience with his cartoon-like personality and lovable antics.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Прогноз ціни Kylo The Doge (USD)

Скільки коштуватиме Kylo The Doge (KYLO) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Kylo The Doge (KYLO) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Kylo The Doge.

Перегляньте прогноз ціни Kylo The Doge вже зараз!

KYLO до місцевих валют

Токеноміка Kylo The Doge (KYLO)

Розуміння токеноміки Kylo The Doge (KYLO) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена KYLO зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Kylo The Doge (KYLO)

Скільки сьогодні коштує Kylo The Doge (KYLO)?
Актуальна ціна KYLO у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна KYLO до USD?
Поточна ціна KYLO до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Kylo The Doge?
Ринкова капіталізація KYLO — $ 21,58K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція KYLO?
Циркуляційна пропозиція KYLO — 420,69B USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) KYLO?
KYLO досяг історичної максимальної ціни у 0 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) KYLO?
Історична мінімальна ціна KYLO становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі KYLO?
Актуальний обсяг торгівлі KYLO за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна KYLO цього року?
KYLO може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни KYLO для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 16:12:14 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Kylo The Doge (KYLO)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

