Інформація щодо ціни Kylie (KYLIE) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,00057$ 0,00057 $ 0,00057 Найнижча ціна $ 0,00000543$ 0,00000543 $ 0,00000543 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -- Зміна ціни (за 7 дн.) -6,43% Зміна ціни (за 7 дн.) -6,43%

Актуальна ціна Kylie (KYLIE) становить $0,00002245. За останні 24 години KYLIE торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум KYLIE становить $ 0,00057, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00000543.

Що стосується короткострокових результатів, то KYLIE змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на -6,43% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Kylie (KYLIE)

Ринкова капіталізація $ 22,45K$ 22,45K $ 22,45K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 22,45K$ 22,45K $ 22,45K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Kylie — $ 22,45K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція KYLIE — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 22,45K.