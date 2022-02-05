Токеноміка Kylacoin (KCN) Дізнайтеся ключову інформацію про Kylacoin (KCN), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Kylacoin (KCN) What is Kylacoin Kylacoin is a layer 1 blockchain ecosystem with a store of value that promotes scalability and interoperability. What makes Kylacoin unique? Kylacoin promotes scalability and interoperability with a block time of 60 seconds, guaranteeing transactions, and the most secure hash algorithm, SHA3d. Kylacoin was started with a fair launch, no premine, and no ICO. History of your project. The development of Kylacoin started in December 2021, and the chain started working on February 5, 2022. Right after that, we announced the project on Bitcointalk. What’s next for your project? We're going to develop lite wallets for mobile and other platforms, and we're going to develop a token system on the chain with the help of a strong scripting language. Офіційний вебсайт: https://kylacoin.com/ Whitepaper: https://kylacoin.com/kylacoin_whitepaper.pdf Купити KCN зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Kylacoin (KCN) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Kylacoin (KCN), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 128,04K $ 128,04K $ 128,04K Загальна пропозиція: $ 21,00K $ 21,00K $ 21,00K Циркуляційна пропозиція: $ 7,48K $ 7,48K $ 7,48K FDV (повністю розведена вартість): $ 359,52K $ 359,52K $ 359,52K Історичний максимум: $ 584,81 $ 584,81 $ 584,81 Історичний мінімум: $ 13,34 $ 13,34 $ 13,34 Поточна ціна: $ 17,12 $ 17,12 $ 17,12 Дізнайтеся більше про ціну Kylacoin (KCN)

Токеноміка Kylacoin (KCN): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Kylacoin (KCN) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів KCN, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів KCN, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку KCN, досліджуйте ціну токена KCN в реальному часі!

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