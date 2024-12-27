Ціна Kylacoin (KCN)
Поточна ціна Kylacoin (KCN) сьогодні становить 45.52 USD з ринковою капіталізацією $ 321.57K USD. Ціна KCN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Kylacoin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 12.15K USD
- зміна ціни Kylacoin протягом дня — -0.16%
- циркуляційна пропозиція – 7.06K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Kylacoin до USD становила $ -0.07641271661529.
За останні 30 днів зміна ціни Kylacoin до USD становила $ -2.4304948800.
За останні 60 днів зміна ціни Kylacoin до USD становила $ -5.4782364080.
За останні 90 днів зміна ціни Kylacoin до USD становила $ +1.860472915752265.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.07641271661529
|-0.16%
|30 днів
|$ -2.4304948800
|-5.33%
|60 днів
|$ -5.4782364080
|-12.03%
|90 днів
|$ +1.860472915752265
|+4.26%
Останній аналіз цін Kylacoin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.12%
-0.16%
+0.45%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
What is Kylacoin Kylacoin is a layer 1 blockchain ecosystem with a store of value that promotes scalability and interoperability. What makes Kylacoin unique? Kylacoin promotes scalability and interoperability with a block time of 60 seconds, guaranteeing transactions, and the most secure hash algorithm, SHA3d. Kylacoin was started with a fair launch, no premine, and no ICO. History of your project. The development of Kylacoin started in December 2021, and the chain started working on February 5, 2022. Right after that, we announced the project on Bitcointalk. What’s next for your project? We're going to develop lite wallets for mobile and other platforms, and we're going to develop a token system on the chain with the help of a strong scripting language.
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