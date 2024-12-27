Сьогоднішня ціна Kylacoin (KCN)

Поточна ціна Kylacoin (KCN) сьогодні становить 45.52 USD з ринковою капіталізацією $ 321.57K USD. Ціна KCN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Kylacoin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 12.15K USD

- зміна ціни Kylacoin протягом дня — -0.16%

- циркуляційна пропозиція – 7.06K USD

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