Сьогоднішня ціна Kyberdyne (KBD)

Поточна ціна Kyberdyne (KBD) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна KBD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Kyberdyne:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 13.16K USD

- зміна ціни Kyberdyne протягом дня — -11.89%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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