Ціна Kyberdyne (KBD)
Поточна ціна Kyberdyne (KBD) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна KBD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Kyberdyne:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 13.16K USD
- зміна ціни Kyberdyne протягом дня — -11.89%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Kyberdyne до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Kyberdyne до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Kyberdyne до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Kyberdyne до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-11.89%
|30 днів
|$ 0
|+138.61%
|60 днів
|$ 0
|+117.69%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Kyberdyne: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.02%
-11.89%
+90.81%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Kyberdyne is a DBG (Deck-Building Game) with a Rogue-like mechanism built by an AAA game studio. Kyberdyne brings high quality gaming elements to blockchain game players, enabling them to build their own dream team and earn unique rewards.
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