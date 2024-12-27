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Ціна Kyber Network Crystal Legacy (KNCL)

USD

Графік ціни Kyber Network Crystal Legacy (KNCL) в реальному часі

$0.556478
$0.556478$0.556478
+5.00%(1D)

Сьогоднішня ціна Kyber Network Crystal Legacy (KNCL)

Поточна ціна Kyber Network Crystal Legacy (KNCL) сьогодні становить 0.556546 USD з ринковою капіталізацією $ 6.85M USD. Ціна KNCL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Kyber Network Crystal Legacy:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 18.05K USD
- зміна ціни Kyber Network Crystal Legacy протягом дня — +5.11%
- циркуляційна пропозиція – 12.31M USD

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Цінові показники Kyber Network Crystal Legacy (KNCL) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Kyber Network Crystal Legacy до USD становила $ +0.02706921.
За останні 30 днів зміна ціни Kyber Network Crystal Legacy до USD становила $ -0.0760363719.
За останні 60 днів зміна ціни Kyber Network Crystal Legacy до USD становила $ +0.1637375584.
За останні 90 днів зміна ціни Kyber Network Crystal Legacy до USD становила $ +0.0450713363626632.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0.02706921+5.11%
30 днів$ -0.0760363719-13.66%
60 днів$ +0.1637375584+29.42%
90 днів$ +0.0450713363626632+8.81%

Аналіз цін Kyber Network Crystal Legacy (KNCL)

Останній аналіз цін Kyber Network Crystal Legacy: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0.515956
$ 0.515956$ 0.515956

$ 0.556197
$ 0.556197$ 0.556197

$ 5.8
$ 5.8$ 5.8

+1.23%

+5.11%

+18.85%

Ринкова інформація Kyber Network Crystal Legacy (KNCL)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 6.85M
$ 6.85M$ 6.85M

$ 18.05K
$ 18.05K$ 18.05K

12.31M
12.31M 12.31M

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Ресурс Kyber Network Crystal Legacy (KNCL)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

KNCL до місцевих валют

1 KNCL до AUD
A$0.8904736
1 KNCL до GBP
0.43967134
1 KNCL до EUR
0.5287187
1 KNCL до USD
$0.556546
1 KNCL до MYR
RM2.48776062
1 KNCL до TRY
19.5904192
1 KNCL до JPY
¥87.75060782
1 KNCL до RUB
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1 KNCL до INR
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1 KNCL до IDR
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1 KNCL до PHP
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1 KNCL до EGP
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1 KNCL до BRL
R$3.43945428
1 KNCL до CAD
C$0.79586078
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66.3959378
1 KNCL до NGN
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