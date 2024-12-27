Сьогоднішня ціна Kyber Network Crystal Legacy (KNCL)

Поточна ціна Kyber Network Crystal Legacy (KNCL) сьогодні становить 0.556546 USD з ринковою капіталізацією $ 6.85M USD. Ціна KNCL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Kyber Network Crystal Legacy:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 18.05K USD

- зміна ціни Kyber Network Crystal Legacy протягом дня — +5.11%

- циркуляційна пропозиція – 12.31M USD

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