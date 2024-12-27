Ціна Kyber Network Crystal Legacy (KNCL)
Поточна ціна Kyber Network Crystal Legacy (KNCL) сьогодні становить 0.556546 USD з ринковою капіталізацією $ 6.85M USD. Ціна KNCL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Kyber Network Crystal Legacy:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 18.05K USD
- зміна ціни Kyber Network Crystal Legacy протягом дня — +5.11%
- циркуляційна пропозиція – 12.31M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Kyber Network Crystal Legacy до USD становила $ +0.02706921.
За останні 30 днів зміна ціни Kyber Network Crystal Legacy до USD становила $ -0.0760363719.
За останні 60 днів зміна ціни Kyber Network Crystal Legacy до USD становила $ +0.1637375584.
За останні 90 днів зміна ціни Kyber Network Crystal Legacy до USD становила $ +0.0450713363626632.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.02706921
|+5.11%
|30 днів
|$ -0.0760363719
|-13.66%
|60 днів
|$ +0.1637375584
|+29.42%
|90 днів
|$ +0.0450713363626632
|+8.81%
Останній аналіз цін Kyber Network Crystal Legacy: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.23%
+5.11%
+18.85%
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