Ціна KwikTrust (KTX)
Поточна ціна KwikTrust (KTX) сьогодні становить 0.00423434 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна KTX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності KwikTrust:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.46 USD
- зміна ціни KwikTrust протягом дня — +3.03%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни KwikTrust до USD становила $ +0.0001246.
За останні 30 днів зміна ціни KwikTrust до USD становила $ -0.0014211224.
За останні 60 днів зміна ціни KwikTrust до USD становила $ -0.0016516911.
За останні 90 днів зміна ціни KwikTrust до USD становила $ -0.002977205475114235.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.0001246
|+3.03%
|30 днів
|$ -0.0014211224
|-33.56%
|60 днів
|$ -0.0016516911
|-39.00%
|90 днів
|$ -0.002977205475114235
|-41.28%
Останній аналіз цін KwikTrust: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+3.03%
-9.50%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The KwikTrust protocol is a foundational blockchain technology platform that powers two products. The first (launched February 2024) is the KwikSign blockchain digital signature and file validation platform, incorporating identity checks. The second (launched July 2024) is the OnRekord (patent pending) SuperNFT platform which enables users to create unique digital assets are are linked to the validated identity of the inventor(s), creator(s) or owner(s) using fractional ownership and fractional payments to create a more secure and flexible form of digital asset. The platforms utilise the native $KTX utility token.
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