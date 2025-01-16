Сьогоднішня ціна KwikTrust (KTX)

Поточна ціна KwikTrust (KTX) сьогодні становить 0.00423434 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна KTX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності KwikTrust:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.46 USD

- зміна ціни KwikTrust протягом дня — +3.03%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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