Інформація щодо ціни Kwenta (KWENTA) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: Мін. за 24 год $ 22,44 Макс. за 24 год $ 25,09 Рекордний максимум $ 790,99 Найнижча ціна $ 6,88 Зміна ціни (за 1 год) +1,18% Зміна ціни (1 дн.) -5,64% Зміна ціни (за 7 дн.) -11,07%

Актуальна ціна Kwenta (KWENTA) становить $23,52. За останні 24 години KWENTA торгувався між мінімумом у $ 22,44 і максимумом у $ 25,09, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум KWENTA становить $ 790,99, тоді як його історичний мінімум — $ 6,88.

Що стосується короткострокових результатів, то KWENTA змінився на +1,18% за останню годину, -5,64% за 24 години та на -11,07% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Kwenta (KWENTA)

Ринкова капіталізація $ 12,52M Обсяг (за 24 год) -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 18,76M Циркуляційне постачання 532,38K Загальна пропозиція 797 713,826637721

Поточна ринкова капіталізація Kwenta — $ 12,52M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція KWENTA — 532,38K, зі загальною пропозицією 797713.826637721. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 18,76M.