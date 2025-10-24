Актуальна ціна Kwenta сьогодні становить 23,52 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни KWENTA до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни KWENTA на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Kwenta сьогодні становить 23,52 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни KWENTA до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни KWENTA на MEXC вже зараз.

Докладніше про KWENTA

Інформація про ціну KWENTA

Whitepaper KWENTA

Офіційний вебсайт KWENTA

Токеноміка KWENTA

Прогноз ціни KWENTA

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип Kwenta

Ціна Kwenta (KWENTA)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 KWENTA до USD:

$23,44
$23,44$23,44
-5,90%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Kwenta (KWENTA) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:29:58 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Kwenta (KWENTA) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 22,44
$ 22,44$ 22,44
Мін. за 24 год
$ 25,09
$ 25,09$ 25,09
Макс. за 24 год

$ 22,44
$ 22,44$ 22,44

$ 25,09
$ 25,09$ 25,09

$ 790,99
$ 790,99$ 790,99

$ 6,88
$ 6,88$ 6,88

+1,18%

-5,64%

-11,07%

-11,07%

Актуальна ціна Kwenta (KWENTA) становить $23,52. За останні 24 години KWENTA торгувався між мінімумом у $ 22,44 і максимумом у $ 25,09, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум KWENTA становить $ 790,99, тоді як його історичний мінімум — $ 6,88.

Що стосується короткострокових результатів, то KWENTA змінився на +1,18% за останню годину, -5,64% за 24 години та на -11,07% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Kwenta (KWENTA)

$ 12,52M
$ 12,52M$ 12,52M

--
----

$ 18,76M
$ 18,76M$ 18,76M

532,38K
532,38K 532,38K

797 713,826637721
797 713,826637721 797 713,826637721

Поточна ринкова капіталізація Kwenta — $ 12,52M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція KWENTA — 532,38K, зі загальною пропозицією 797713.826637721. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 18,76M.

Історія ціни Kwenta (KWENTA) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Kwenta до USD становила $ -1,40825380768227.
За останні 30 днів зміна ціни Kwenta до USD становила $ +24,5208300960.
За останні 60 днів зміна ціни Kwenta до USD становила $ +35,1431606400.
За останні 90 днів зміна ціни Kwenta до USD становила $ +9,54098680321464.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -1,40825380768227-5,64%
30 днів$ +24,5208300960+104,26%
60 днів$ +35,1431606400+149,42%
90 днів$ +9,54098680321464+68,25%

Що таке Kwenta (KWENTA)

Kwenta is a decentralized derivatives trading platform, live on Optimism, offering real-world and on-chain synthetic assets using the power of the Synthetix protocol.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Прогноз ціни Kwenta (USD)

Скільки коштуватиме Kwenta (KWENTA) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Kwenta (KWENTA) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Kwenta.

Перегляньте прогноз ціни Kwenta вже зараз!

KWENTA до місцевих валют

Токеноміка Kwenta (KWENTA)

Розуміння токеноміки Kwenta (KWENTA) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена KWENTA зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Kwenta (KWENTA)

Скільки сьогодні коштує Kwenta (KWENTA)?
Актуальна ціна KWENTA у USD становить 23,52 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна KWENTA до USD?
Поточна ціна KWENTA до USD — $ 23,52. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Kwenta?
Ринкова капіталізація KWENTA — $ 12,52M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція KWENTA?
Циркуляційна пропозиція KWENTA — 532,38K USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) KWENTA?
KWENTA досяг історичної максимальної ціни у 790,99 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) KWENTA?
Історична мінімальна ціна KWENTA становила 6,88 USD.
Який обсяг торгівлі KWENTA?
Актуальний обсяг торгівлі KWENTA за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна KWENTA цього року?
KWENTA може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни KWENTA для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:29:58 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Kwenta (KWENTA)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.