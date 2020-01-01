Токеноміка kwantxbt (KWANT) Дізнайтеся ключову інформацію про kwantxbt (KWANT), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація kwantxbt (KWANT) kwantxbt is a Top Hat AI agent trained on technical analysis. Using image processors and AI, kwantxbt is able to analyze charts and provide valuable data, targets, and learnings to users. Kwant has been training using thousands of available charts across both crypto and traditional equity assets. His knowledge base also includes entire books written on technical analysis. He is designed to help people learn and make informed trading decisions. Офіційний вебсайт: https://tophat.one/token/0e8a81e8-249b-418a-97d4-d9d4541550b4 Купити KWANT зараз!

Токеноміка та аналіз ціни kwantxbt (KWANT) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена kwantxbt (KWANT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 193,42K $ 193,42K $ 193,42K Загальна пропозиція: $ 994,77M $ 994,77M $ 994,77M Циркуляційна пропозиція: $ 930,19M $ 930,19M $ 930,19M FDV (повністю розведена вартість): $ 206,85K $ 206,85K $ 206,85K Історичний максимум: $ 0,02692442 $ 0,02692442 $ 0,02692442 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00020793 $ 0,00020793 $ 0,00020793 Дізнайтеся більше про ціну kwantxbt (KWANT)

Токеноміка kwantxbt (KWANT): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки kwantxbt (KWANT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів KWANT, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів KWANT, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку KWANT, досліджуйте ціну токена KWANT в реальному часі!

Прогноз ціни KWANT Хочете знати, куди рухається KWANT? Наша сторінка прогнозу ціни KWANT поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє. Дивіться прогноз ціни токена KWANT зараз!

Чому варто обрати MEXC? MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Понад 4000 торгові пари на спотовому та ф'ючерсному ринках Найшвидший лістинг токенів серед CEX Ліквідність №1 у галузі Найнижчі комісії та цілодобова служба підтримки клієнтів 100%+ прозорість резервів токенів для коштів користувачів Наднизькі бар'єри входу: купуйте криптовалюту лише за 1 USDT

Купуйте криптовалюту всього за 1 USDT : ваш найпростіший шлях до криптовалюти! Купити!