Сьогоднішня ціна kwantxbt (KWANT)

Поточна ціна kwantxbt (KWANT) сьогодні становить 0.01295079 USD з ринковою капіталізацією $ 12.05M USD. Ціна KWANT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності kwantxbt:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.15M USD

- зміна ціни kwantxbt протягом дня — -19.50%

- циркуляційна пропозиція – 930.19M USD

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