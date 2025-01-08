Ціна kwantxbt (KWANT)
Поточна ціна kwantxbt (KWANT) сьогодні становить 0.01295079 USD з ринковою капіталізацією $ 12.05M USD. Ціна KWANT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності kwantxbt:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.15M USD
- зміна ціни kwantxbt протягом дня — -19.50%
- циркуляційна пропозиція – 930.19M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни kwantxbt до USD становила $ -0.00313762670746166.
За останні 30 днів зміна ціни kwantxbt до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни kwantxbt до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни kwantxbt до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00313762670746166
|-19.50%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін kwantxbt: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-6.33%
-19.50%
+2.91%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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