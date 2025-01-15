Ціна KWAK (KWAK)
Поточна ціна KWAK (KWAK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 557.75K USD. Ціна KWAK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності KWAK:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 137.57K USD
- зміна ціни KWAK протягом дня — +4.51%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни KWAK до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни KWAK до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни KWAK до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни KWAK до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+4.51%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін KWAK: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+3.61%
+4.51%
-2.32%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
KWAK is a MEME developed on the MultiversX blockchain, offering various community tools for its users, such as a Telegram Bot, PFP Generator, and NFT auction challenges. KWAK aims to establish a unique brand identity that transcends web3, becoming an integral part of global internet culture with a plethora of MEMEs and GIFs available for everyone to enjoy and share. The token is also designed to reward builders and active users of its ecosystem through various incentives.
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