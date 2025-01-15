Сьогоднішня ціна KWAK (KWAK)

Поточна ціна KWAK (KWAK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 557.75K USD. Ціна KWAK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності KWAK:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 137.57K USD

- зміна ціни KWAK протягом дня — +4.51%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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