Ціна KWAI (KWAI)
Поточна ціна KWAI (KWAI) сьогодні становить 0.059371 USD з ринковою капіталізацією $ 2.00M USD. Ціна KWAI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності KWAI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 366.52 USD
- зміна ціни KWAI протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 33.75M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни KWAI до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни KWAI до USD становила $ -0.0006332154.
За останні 60 днів зміна ціни KWAI до USD становила $ +0.0087448555.
За останні 90 днів зміна ціни KWAI до USD становила $ -0.01227509938441494.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0006332154
|-1.06%
|60 днів
|$ +0.0087448555
|+14.73%
|90 днів
|$ -0.01227509938441494
|-17.13%
Останній аналіз цін KWAI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-6.07%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
KWAI is a AI-powered chat-based smart assistant that help you manage crypto. As it is a well known fact that WEB3 in it’s current form and factor, is still not the most beginner nor user intuitive environment. The team was captivated by ChatGPT and how the AI is capable of providing human-like, logical responses to almost any prompts thrown at it. However, even with ChatGPT, there’s still a gaping vacancy when it comes to blockchain navigating guidance. KWAI, our very own AI-powered Smart Assistant, has been developed as a friendly helper to help user manage crypto effortlessly with just a chat prompt.
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