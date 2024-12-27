Сьогоднішня ціна KWAI (KWAI)

Поточна ціна KWAI (KWAI) сьогодні становить 0.059371 USD з ринковою капіталізацією $ 2.00M USD. Ціна KWAI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності KWAI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 366.52 USD

- зміна ціни KWAI протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 33.75M USD

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