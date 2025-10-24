Інформація щодо ціни Kuusou (KUUSOU) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,00257659$ 0,00257659 $ 0,00257659 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +2,32% Зміна ціни (1 дн.) -4,78% Зміна ціни (за 7 дн.) -47,52% Зміна ціни (за 7 дн.) -47,52%

Актуальна ціна Kuusou (KUUSOU) становить --. За останні 24 години KUUSOU торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум KUUSOU становить $ 0,00257659, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то KUUSOU змінився на +2,32% за останню годину, -4,78% за 24 години та на -47,52% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Kuusou (KUUSOU)

Ринкова капіталізація $ 143,85K$ 143,85K $ 143,85K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 144,91K$ 144,91K $ 144,91K Циркуляційне постачання 966,67M 966,67M 966,67M Загальна пропозиція 973 754 227,681037 973 754 227,681037 973 754 227,681037

Поточна ринкова капіталізація Kuusou — $ 143,85K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція KUUSOU — 966,67M, зі загальною пропозицією 973754227.681037. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 144,91K.