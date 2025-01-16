Ціна KuSwap (KUS)
Поточна ціна KuSwap (KUS) сьогодні становить 0.0056626 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна KUS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності KuSwap:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 296.05 USD
- зміна ціни KuSwap протягом дня — -0.09%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни KuSwap до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни KuSwap до USD становила $ -0.0005123424.
За останні 60 днів зміна ціни KuSwap до USD становила $ -0.0006559425.
За останні 90 днів зміна ціни KuSwap до USD становила $ +0.0003478916957823676.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.09%
|30 днів
|$ -0.0005123424
|-9.04%
|60 днів
|$ -0.0006559425
|-11.58%
|90 днів
|$ +0.0003478916957823676
|+6.55%
Останній аналіз цін KuSwap: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.17%
-0.09%
+5.66%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
First Kucoin Community Chain DEX
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