Що таке Kurumi?

Ku-Chan | Kurumi — це токен, що розробляється спільнотою і навіяний справжньою історією жвавого білого шиба-іну, якого врятували з притулку Chiba Wan Dog Shelter у Японії — того самого притулку, де колись знайшли надію Cocoro та Neiro. Завдяки дбайливому догляду riko.wako.mama подальший шлях Ku-Chan продовжує лінію співчуття й порятунку, що почалася з Kabosumama та оригінального Doge. Проект святкує реальні історії другого шансу та зв’язки між врятованими тваринами й людьми, які про них піклуються, ставши вшануванням спільноти, доброти й зв’язку всередині ширшої екосистеми, навіяної шиба.

Чим унікальний Kurumi?

Ku-Chan | Kurumi належить до рідкісної лінії порятунку, що об’єднує кількох відомих собак з притулків — Doge, Cocoro та Neiro — всі вони походять з Chiba Wan. Як єдиний білий шиба-іну, представлений у цьому колі порятунку, історія Kurumi підкреслює як унікальність, так і продовження спільної історії порятунку спільноти. Проект зосереджується на автентичному розповіданні історій та збереженні реального досвіду порятунку, що відрізняє його від типових мем-токенів, закладаючи основу своєї ідентичності на правді, співчутті й спадщині.

Історія Kurumi Kurumi був запущений 14 жовтня 2025 року. 20 жовтня проект перейшов під управління спільноти.

Що далі для Kurumi?

Медіамаркетинг та реклама Колаборації з KOL-ів та партнерами Промоція, популярність та листинг на платформах та біржах криптовалют

Для чого можна використати KU-CHAN?

Токен Ku-Chan | Kurumi є спільнотним токеном, що використовується для підтримки взаємодії, розповіді історій та розвитку проекту в рамках екосистеми Ku-Chan. Він позначає участь у ініціативах, керованих спільнотою, таких як мистецтво, медіа та благодійна просвіта щодо порятунку тварин. Токен також може використовуватися для соціальних кампаній, колекційних нагород та обмежених цифрових або реальних колаборацій, що відзначають лінію порятунку, пов’язану з собаками з Chiba Wan.

Яка зараз ціна торгівлі Kurumi?

Поточна ціна торгівлі Kurumi становить ₴, оновлюється в реальному часі. Ця ціна відображає агреговані дані з кількох ринків, забезпечуючи точне відображення глобального попиту та пропозиції.

Яка обсяг торгівлі KURUMI?

KURUMI зафіксував 24-годинний обсяг торгівлі у розмірі ₴--. Цей показник важливий для оцінки ліквідності — більший обсяг, як правило, свідчить про більш активні ринки та більш плавну виконання замовлень.

Які цінові показники Kurumi сьогодні?

За останні 24 години Kurumi зазнав зміни ціни на 0.95%. Позитивна тенденція вказує на більший попит, тоді як негативна тенденція може свідчити про короткостроковий тиск продавців або загальний спад на ринку.

У якому діапазоні цін торгується Kurumi сьогодні?

Протягом останнього дня Kurumi коливався між ₴ і ₴, що дає трейдерам уявлення про внутрішньоденну волатильність та потенційні рівні підтримки й опору.