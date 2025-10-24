Інформація щодо ціни Kurt (KURT) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,00522224$ 0,00522224 $ 0,00522224 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -2,49% Зміна ціни (1 дн.) -3,43% Зміна ціни (за 7 дн.) +9,25% Зміна ціни (за 7 дн.) +9,25%

Актуальна ціна Kurt (KURT) становить --. За останні 24 години KURT торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум KURT становить $ 0,00522224, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то KURT змінився на -2,49% за останню годину, -3,43% за 24 години та на +9,25% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Kurt (KURT)

Ринкова капіталізація $ 312,34K$ 312,34K $ 312,34K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 312,34K$ 312,34K $ 312,34K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Kurt — $ 312,34K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція KURT — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 312,34K.