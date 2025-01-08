Ціна Kuro (KURO)
Поточна ціна Kuro (KURO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 22.05K USD. Ціна KURO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Kuro:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 925.39 USD
- зміна ціни Kuro протягом дня — -6.46%
- циркуляційна пропозиція – 999.92M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Kuro до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Kuro до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Kuro до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Kuro до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-6.46%
|30 днів
|$ 0
|-80.29%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Kuro: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-3.43%
-6.46%
-37.04%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
KURO is a community-driven token on Solana blockchain that features a void creature character from Sirius. The project combines meme culture with positive messaging, creating an engaging social experience for the community. Through daily storytelling and character-driven content, KURO builds a unique narrative that resonates with both crypto enthusiasts and newcomers. The project emphasizes simple, transparent tokenomics with zero team allocation and locked liquidity to ensure fair participation for all community members.
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