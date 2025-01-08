Сьогоднішня ціна Kuro (KURO)

Поточна ціна Kuro (KURO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 22.05K USD. Ціна KURO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Kuro:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 925.39 USD

- зміна ціни Kuro протягом дня — -6.46%

- циркуляційна пропозиція – 999.92M USD

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