Сьогоднішня ціна kurbi (KURBI)

Поточна ціна kurbi (KURBI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна KURBI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності kurbi:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 281.98 USD

- зміна ціни kurbi протягом дня — +7.61%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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