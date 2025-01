Що таке kurbi ( KURBI)

Kurbi is the infinitely memable blob! All top influencers will be kurbified, the whole world will be kurbified!! Kurbi is more meme then all the top memes in the crypto space right now. First mover

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс kurbi (KURBI) Офіційний вебсайт