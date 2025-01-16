Ціна kurbi (KURBI)
Поточна ціна kurbi (KURBI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна KURBI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності kurbi:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 281.98 USD
- зміна ціни kurbi протягом дня — +7.61%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни kurbi до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни kurbi до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни kurbi до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни kurbi до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+7.61%
|30 днів
|$ 0
|-29.37%
|60 днів
|$ 0
|-24.21%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін kurbi: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.15%
+7.61%
+1.79%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Kurbi is the infinitely memable blob! All top influencers will be kurbified, the whole world will be kurbified!! Kurbi is more meme then all the top memes in the crypto space right now. First mover
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