Актуальна ціна Kura Liquid Staking Token сьогодні становить 0,337434 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни K33 до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни K33 на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Kura Liquid Staking Token сьогодні становить 0,337434 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни K33 до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни K33 на MEXC вже зараз.

Докладніше про K33

Інформація про ціну K33

Whitepaper K33

Офіційний вебсайт K33

Токеноміка K33

Прогноз ціни K33

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип Kura Liquid Staking Token

Ціна Kura Liquid Staking Token (K33)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 K33 до USD:

$0,337085
$0,337085$0,337085
-1,90%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Kura Liquid Staking Token (K33) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:29:40 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Kura Liquid Staking Token (K33) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,328769
$ 0,328769$ 0,328769
Мін. за 24 год
$ 0,347199
$ 0,347199$ 0,347199
Макс. за 24 год

$ 0,328769
$ 0,328769$ 0,328769

$ 0,347199
$ 0,347199$ 0,347199

$ 0,75164
$ 0,75164$ 0,75164

$ 0,278219
$ 0,278219$ 0,278219

+0,20%

-1,84%

-19,52%

-19,52%

Актуальна ціна Kura Liquid Staking Token (K33) становить $0,337434. За останні 24 години K33 торгувався між мінімумом у $ 0,328769 і максимумом у $ 0,347199, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум K33 становить $ 0,75164, тоді як його історичний мінімум — $ 0,278219.

Що стосується короткострокових результатів, то K33 змінився на +0,20% за останню годину, -1,84% за 24 години та на -19,52% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Kura Liquid Staking Token (K33)

$ 30,68K
$ 30,68K$ 30,68K

--
----

$ 30,68K
$ 30,68K$ 30,68K

91,01K
91,01K 91,01K

91 010,36270615981
91 010,36270615981 91 010,36270615981

Поточна ринкова капіталізація Kura Liquid Staking Token — $ 30,68K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція K33 — 91,01K, зі загальною пропозицією 91010.36270615981. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 30,68K.

Історія ціни Kura Liquid Staking Token (K33) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Kura Liquid Staking Token до USD становила $ -0,006351260136301.
За останні 30 днів зміна ціни Kura Liquid Staking Token до USD становила $ -0,1579835956.
За останні 60 днів зміна ціни Kura Liquid Staking Token до USD становила $ -0,1696932640.
За останні 90 днів зміна ціни Kura Liquid Staking Token до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0,006351260136301-1,84%
30 днів$ -0,1579835956-46,81%
60 днів$ -0,1696932640-50,28%
90 днів$ 0--

Що таке Kura Liquid Staking Token (K33)

Kura Liquid Staking Token (K33) lets users participate in governance and earn protocol fees without locking tokens, representing the staked amount of a cryptocurrency on a Proof of Stake blockchain. Built on the Sei Network, Kura is a decentralized exchange (DEX) for spot trading and liquidity provision across multiple AMM curves with concentrated liquidity by default. Powered by an x(3,3) model, it offers flexible locking, liquid voting, and emissions-based incentives, allowing holders to convert KURA to xKURA to participate in governance, direct emissions, and earn 100% of protocol rewards including trading fees, voting incentives, and PvP rebase rewards.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Kura Liquid Staking Token (K33)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Kura Liquid Staking Token (USD)

Скільки коштуватиме Kura Liquid Staking Token (K33) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Kura Liquid Staking Token (K33) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Kura Liquid Staking Token.

Перегляньте прогноз ціни Kura Liquid Staking Token вже зараз!

K33 до місцевих валют

Токеноміка Kura Liquid Staking Token (K33)

Розуміння токеноміки Kura Liquid Staking Token (K33) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена K33 зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Kura Liquid Staking Token (K33)

Скільки сьогодні коштує Kura Liquid Staking Token (K33)?
Актуальна ціна K33 у USD становить 0,337434 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна K33 до USD?
Поточна ціна K33 до USD — $ 0,337434. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Kura Liquid Staking Token?
Ринкова капіталізація K33 — $ 30,68K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція K33?
Циркуляційна пропозиція K33 — 91,01K USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) K33?
K33 досяг історичної максимальної ціни у 0,75164 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) K33?
Історична мінімальна ціна K33 становила 0,278219 USD.
Який обсяг торгівлі K33?
Актуальний обсяг торгівлі K33 за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна K33 цього року?
K33 може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни K33 для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:29:40 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Kura Liquid Staking Token (K33)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.