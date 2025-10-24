Інформація щодо ціни Kura Liquid Staking Token (K33) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: Мін. за 24 год $ 0,328769 Макс. за 24 год $ 0,347199 Рекордний максимум $ 0,75164 Найнижча ціна $ 0,278219 Зміна ціни (за 1 год) +0,20% Зміна ціни (1 дн.) -1,84% Зміна ціни (за 7 дн.) -19,52%

Актуальна ціна Kura Liquid Staking Token (K33) становить $0,337434. За останні 24 години K33 торгувався між мінімумом у $ 0,328769 і максимумом у $ 0,347199, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум K33 становить $ 0,75164, тоді як його історичний мінімум — $ 0,278219.

Що стосується короткострокових результатів, то K33 змінився на +0,20% за останню годину, -1,84% за 24 години та на -19,52% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Kura Liquid Staking Token (K33)

Ринкова капіталізація $ 30,68K Обсяг (за 24 год) -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 30,68K Циркуляційне постачання 91,01K Загальна пропозиція 91 010,36270615981

Поточна ринкова капіталізація Kura Liquid Staking Token — $ 30,68K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція K33 — 91,01K, зі загальною пропозицією 91010.36270615981. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 30,68K.