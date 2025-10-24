Інформація щодо ціни Kura (KURA) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,668289 $ 0,668289 $ 0,668289 Мін. за 24 год $ 0,69603 $ 0,69603 $ 0,69603 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,668289$ 0,668289 $ 0,668289 Макс. за 24 год $ 0,69603$ 0,69603 $ 0,69603 Рекордний максимум $ 1,47$ 1,47 $ 1,47 Найнижча ціна $ 0,387383$ 0,387383 $ 0,387383 Зміна ціни (за 1 год) +0,20% Зміна ціни (1 дн.) +0,60% Зміна ціни (за 7 дн.) -17,10% Зміна ціни (за 7 дн.) -17,10%

Актуальна ціна Kura (KURA) становить $0,685573. За останні 24 години KURA торгувався між мінімумом у $ 0,668289 і максимумом у $ 0,69603, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум KURA становить $ 1,47, тоді як його історичний мінімум — $ 0,387383.

Що стосується короткострокових результатів, то KURA змінився на +0,20% за останню годину, +0,60% за 24 години та на -17,10% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Kura (KURA)

Ринкова капіталізація $ 654,00K$ 654,00K $ 654,00K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 2,21M$ 2,21M $ 2,21M Циркуляційне постачання 953,95K 953,95K 953,95K Загальна пропозиція 3 222 489,156951685 3 222 489,156951685 3 222 489,156951685

Поточна ринкова капіталізація Kura — $ 654,00K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція KURA — 953,95K, зі загальною пропозицією 3222489.156951685. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 2,21M.