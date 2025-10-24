Актуальна ціна Kura сьогодні становить 0,685573 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни KURA до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни KURA на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Kura сьогодні становить 0,685573 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни KURA до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни KURA на MEXC вже зараз.

Логотип Kura

Ціна Kura (KURA)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 KURA до USD:

$0,684857
+0,60%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Kura (KURA) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:29:33 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Kura (KURA) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,668289
Мін. за 24 год
$ 0,69603
Макс. за 24 год

$ 0,668289
$ 0,69603
$ 1,47
$ 0,387383
+0,20%

+0,60%

-17,10%

-17,10%

Актуальна ціна Kura (KURA) становить $0,685573. За останні 24 години KURA торгувався між мінімумом у $ 0,668289 і максимумом у $ 0,69603, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум KURA становить $ 1,47, тоді як його історичний мінімум — $ 0,387383.

Що стосується короткострокових результатів, то KURA змінився на +0,20% за останню годину, +0,60% за 24 години та на -17,10% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Kura (KURA)

$ 654,00K
--
$ 2,21M
953,95K
3 222 489,156951685
Поточна ринкова капіталізація Kura — $ 654,00K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція KURA — 953,95K, зі загальною пропозицією 3222489.156951685. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 2,21M.

Історія ціни Kura (KURA) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Kura до USD становила $ +0,00407502.
За останні 30 днів зміна ціни Kura до USD становила $ -0,2958571771.
За останні 60 днів зміна ціни Kura до USD становила $ -0,3179446937.
За останні 90 днів зміна ціни Kura до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,00407502+0,60%
30 днів$ -0,2958571771-43,15%
60 днів$ -0,3179446937-46,37%
90 днів$ 0--

Що таке Kura (KURA)

Kura is a decentralized exchange (DEX) on the Sei Network for spot trading and liquidity provision across multiple AMM curves, with concentrated liquidity by default. Powered by an x(3,3) model, it offers flexible locking, liquid voting, and emissions based incentives. Holders can convert KURA to xKURA to participate in governance, direct emissions, and earn 100% of protocol rewards including trading fees, voting incentives, and PvP rebase rewards.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Прогноз ціни Kura (USD)

Скільки коштуватиме Kura (KURA) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Kura (KURA) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Kura.

Перегляньте прогноз ціни Kura вже зараз!

KURA до місцевих валют

Токеноміка Kura (KURA)

Розуміння токеноміки Kura (KURA) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена KURA зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Kura (KURA)

Скільки сьогодні коштує Kura (KURA)?
Актуальна ціна KURA у USD становить 0,685573 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна KURA до USD?
Поточна ціна KURA до USD — $ 0,685573. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Kura?
Ринкова капіталізація KURA — $ 654,00K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція KURA?
Циркуляційна пропозиція KURA — 953,95K USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) KURA?
KURA досяг історичної максимальної ціни у 1,47 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) KURA?
Історична мінімальна ціна KURA становила 0,387383 USD.
Який обсяг торгівлі KURA?
Актуальний обсяг торгівлі KURA за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна KURA цього року?
KURA може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни KURA для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:29:33 (UTC+8)

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.