Токеноміка Kunji Finance (KNJ) Дізнайтеся ключову інформацію про Kunji Finance (KNJ), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Kunji Finance (KNJ) What is the project about? Kunji Finance is a decentralized platform that connects asset managers with liquidity providers; allowing those asset managers to leverage their skills with access to further capital while generating trading-based profit opportunities for capital providers. The asset management services can be based on discretionary investment theses that run long and short strategies created by asset managers on the platform, enabling the creation of "hedge funds" for retail investors without any regulatory ambiguity. The active portfolio management is made possible through a unique Synchronised Investment Strategy Orchestration (SISO) mechanism, which allows users to deposit any amount and exit at any time they wish as there is no lock-in or minimum investment required. What makes your project unique? Kunji Finance enables discretionary strategies in a non-custodial way History of your project. We have launched our beta for our early adopters. We will open the platform for public very soon. What’s next for your project? We have planned our IDO this month which will be followed by exchange listing. What can your token be used for? KNJ is the governance token Офіційний вебсайт: https://www.kunji.finance Whitepaper: https://docs.kunji.finance/kunjifinance/whitepaper Купити KNJ зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Kunji Finance (KNJ) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Kunji Finance (KNJ), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 1,54M $ 1,54M $ 1,54M Загальна пропозиція: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Циркуляційна пропозиція: $ 44,01M $ 44,01M $ 44,01M FDV (повністю розведена вартість): $ 3,51M $ 3,51M $ 3,51M Історичний максимум: $ 0,650349 $ 0,650349 $ 0,650349 Історичний мінімум: $ 0,01289265 $ 0,01289265 $ 0,01289265 Поточна ціна: $ 0,03507189 $ 0,03507189 $ 0,03507189 Дізнайтеся більше про ціну Kunji Finance (KNJ)

Токеноміка Kunji Finance (KNJ): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Kunji Finance (KNJ) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів KNJ, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів KNJ, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку KNJ, досліджуйте ціну токена KNJ в реальному часі!

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