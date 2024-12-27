Ціна Kunji Finance (KNJ)
Поточна ціна Kunji Finance (KNJ) сьогодні становить 0.02995763 USD з ринковою капіталізацією $ 1.09M USD. Ціна KNJ до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Kunji Finance:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 723.83 USD
- зміна ціни Kunji Finance протягом дня — -16.59%
- циркуляційна пропозиція – 36.41M USD
Отримуйте оновлення цін KNJ до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни KNJ.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Kunji Finance до USD становила $ -0.00595880736869069.
За останні 30 днів зміна ціни Kunji Finance до USD становила $ -0.0014687896.
За останні 60 днів зміна ціни Kunji Finance до USD становила $ +0.0075083047.
За останні 90 днів зміна ціни Kunji Finance до USD становила $ +0.00741572239326475.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00595880736869069
|-16.59%
|30 днів
|$ -0.0014687896
|-4.90%
|60 днів
|$ +0.0075083047
|+25.06%
|90 днів
|$ +0.00741572239326475
|+32.90%
Останній аналіз цін Kunji Finance: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.02%
-16.59%
+1.95%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
What is the project about? Kunji Finance is a decentralized platform that connects asset managers with liquidity providers; allowing those asset managers to leverage their skills with access to further capital while generating trading-based profit opportunities for capital providers. The asset management services can be based on discretionary investment theses that run long and short strategies created by asset managers on the platform, enabling the creation of "hedge funds" for retail investors without any regulatory ambiguity. The active portfolio management is made possible through a unique Synchronised Investment Strategy Orchestration (SISO) mechanism, which allows users to deposit any amount and exit at any time they wish as there is no lock-in or minimum investment required. What makes your project unique? Kunji Finance enables discretionary strategies in a non-custodial way History of your project. We have launched our beta for our early adopters. We will open the platform for public very soon. What’s next for your project? We have planned our IDO this month which will be followed by exchange listing. What can your token be used for? KNJ is the governance token
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 KNJ до AUD
A$0.047932208
|1 KNJ до GBP
￡0.0236665277
|1 KNJ до EUR
€0.0284597485
|1 KNJ до USD
$0.02995763
|1 KNJ до MYR
RM0.1339106061
|1 KNJ до TRY
₺1.054508576
|1 KNJ до JPY
¥4.7234195221
|1 KNJ до RUB
₽3.1566354731
|1 KNJ до INR
₹2.5619765176
|1 KNJ до IDR
Rp483.1875129989
|1 KNJ до PHP
₱1.7438336423
|1 KNJ до EGP
￡E.1.5236450618
|1 KNJ до BRL
R$0.1851381534
|1 KNJ до CAD
C$0.0428394109
|1 KNJ до BDT
৳3.573945259
|1 KNJ до NGN
₦46.3738120874
|1 KNJ до UAH
₴1.2540263918
|1 KNJ до VES
Bs1.52783913
|1 KNJ до PKR
Rs8.3261241059
|1 KNJ до KZT
₸15.4979807279
|1 KNJ до THB
฿1.0173611148
|1 KNJ до TWD
NT$0.9838085692
|1 KNJ до CHF
Fr0.026961867
|1 KNJ до HKD
HK$0.2324712088
|1 KNJ до MAD
.د.م0.3013737578