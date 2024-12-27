Сьогоднішня ціна Kunji Finance (KNJ)

Поточна ціна Kunji Finance (KNJ) сьогодні становить 0.02995763 USD з ринковою капіталізацією $ 1.09M USD. Ціна KNJ до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Kunji Finance:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 723.83 USD

- зміна ціни Kunji Finance протягом дня — -16.59%

- циркуляційна пропозиція – 36.41M USD

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