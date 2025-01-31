Сьогоднішня ціна KungFu Cat (KFC)

Поточна ціна KungFu Cat (KFC) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 991.92K USD. Ціна KFC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності KungFu Cat:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.05 USD

- зміна ціни KungFu Cat протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 100.00B USD

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