Ціна KungFu Cat (KFC)
Поточна ціна KungFu Cat (KFC) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 991.92K USD. Ціна KFC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності KungFu Cat:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.05 USD
- зміна ціни KungFu Cat протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 100.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни KungFu Cat до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни KungFu Cat до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни KungFu Cat до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни KungFu Cat до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-2.47%
|60 днів
|$ 0
|-29.90%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін KungFu Cat: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+1.02%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
KungFuCat ($KFC) is a revolutionary meme coin designed to empower a community of crypto enthusiasts and gamers with a token that is both fun and functional. It integrates blockchain technology with interactive gaming and community governance features, providing real utility and a participative ecosystem for its holders.
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