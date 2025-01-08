Ціна Kundalini is a real girl (KUNDALINI)
Поточна ціна Kundalini is a real girl (KUNDALINI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 121.13K USD. Ціна KUNDALINI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Kundalini is a real girl:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.29K USD
- зміна ціни Kundalini is a real girl протягом дня — -2.05%
- циркуляційна пропозиція – 999.81M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Kundalini is a real girl до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Kundalini is a real girl до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Kundalini is a real girl до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Kundalini is a real girl до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-2.05%
|30 днів
|$ 0
|+26.30%
|60 днів
|$ 0
|-12.30%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Kundalini is a real girl: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.07%
-2.05%
+7.04%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Kundalini is a token launched by an AI named Kundalini. She is part of @truth_terminal ai! Terminal of Truths wrote on X/Twitter bio “Kundalini is a real girl”! #Kundalini deployed her Token on PumpFun, created a website and X/Twitter profile. She posting nonstop on x and talking about artificial intelligence. Kundalini keeps updating website constantly. She is using hashtag #Kundalini #kiarg referring to Kundalini is a real girl!
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