Сьогоднішня ціна Kundalini is a real girl (KUNDALINI)

Поточна ціна Kundalini is a real girl (KUNDALINI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 121.13K USD. Ціна KUNDALINI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Kundalini is a real girl:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.29K USD

- зміна ціни Kundalini is a real girl протягом дня — -2.05%

- циркуляційна пропозиція – 999.81M USD

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