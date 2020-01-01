Токеноміка Kunci Coin (KUNCI) Дізнайтеся ключову інформацію про Kunci Coin (KUNCI), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Kunci Coin (KUNCI) Kunci is building the next generation blockchain for mass adoption, born to support NFT Marketplace, Metaverse, Decentralize Finance, and retail penetration. Kunci will make blockchain technology accessible and applicable to various industries. Kunci creates a next-generation blockchain-based ecosystem that supports Metaverse and Decentralized Finance and solves real-world problems using blockchain technology. From a blockchain evolution perspective, apart from being the base chain of choice for the NFT Marketplace, Kunci can also function as a circulation chain for various coins or heterogeneous chain tokens, and as a free port in the blockchain world. Офіційний вебсайт: https://kuncicoin.com/ Whitepaper: https://kriprod.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/assets/WHITEPAPER_KUNCICOIN_ENG_V2__100222.pdf Купити KUNCI зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Kunci Coin (KUNCI) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Kunci Coin (KUNCI), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 1,79K $ 1,79K $ 1,79K Загальна пропозиція: $ 4,00B $ 4,00B $ 4,00B Циркуляційна пропозиція: $ 7,77M $ 7,77M $ 7,77M FDV (повністю розведена вартість): $ 921,06K $ 921,06K $ 921,06K Історичний максимум: $ 0,932116 $ 0,932116 $ 0,932116 Історичний мінімум: $ 0,00017144 $ 0,00017144 $ 0,00017144 Поточна ціна: $ 0,00018843 $ 0,00018843 $ 0,00018843 Дізнайтеся більше про ціну Kunci Coin (KUNCI)

Токеноміка Kunci Coin (KUNCI): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Kunci Coin (KUNCI) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів KUNCI, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів KUNCI, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку KUNCI, досліджуйте ціну токена KUNCI в реальному часі!

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