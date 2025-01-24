Сьогоднішня ціна Kunci Coin (KUNCI)

Поточна ціна Kunci Coin (KUNCI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 3.85K USD. Ціна KUNCI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Kunci Coin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.11K USD

- зміна ціни Kunci Coin протягом дня — -0.77%

- циркуляційна пропозиція – 7.77M USD

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