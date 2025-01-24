Ціна Kunci Coin (KUNCI)
Поточна ціна Kunci Coin (KUNCI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 3.85K USD. Ціна KUNCI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Kunci Coin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.11K USD
- зміна ціни Kunci Coin протягом дня — -0.77%
- циркуляційна пропозиція – 7.77M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Kunci Coin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Kunci Coin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Kunci Coin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Kunci Coin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.77%
|30 днів
|$ 0
|-30.41%
|60 днів
|$ 0
|-56.51%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Kunci Coin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.04%
-0.77%
-9.33%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Kunci is building the next generation blockchain for mass adoption, born to support NFT Marketplace, Metaverse, Decentralize Finance, and retail penetration. Kunci will make blockchain technology accessible and applicable to various industries. Kunci creates a next-generation blockchain-based ecosystem that supports Metaverse and Decentralized Finance and solves real-world problems using blockchain technology. From a blockchain evolution perspective, apart from being the base chain of choice for the NFT Marketplace, Kunci can also function as a circulation chain for various coins or heterogeneous chain tokens, and as a free port in the blockchain world.
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