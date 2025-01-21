Сьогоднішня ціна KunaiKash (KUNAI)

Поточна ціна KunaiKash (KUNAI) сьогодні становить 0.00950746 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна KUNAI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності KunaiKash:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.52K USD

- зміна ціни KunaiKash протягом дня — -12.14%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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