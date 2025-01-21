Ціна KunaiKash (KUNAI)
Поточна ціна KunaiKash (KUNAI) сьогодні становить 0.00950746 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна KUNAI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності KunaiKash:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.52K USD
- зміна ціни KunaiKash протягом дня — -12.14%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни KunaiKash до USD становила $ -0.001313725006341098.
За останні 30 днів зміна ціни KunaiKash до USD становила $ -0.0036052297.
За останні 60 днів зміна ціни KunaiKash до USD становила $ -0.0013661402.
За останні 90 днів зміна ціни KunaiKash до USD становила $ -0.00262460311924169.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.001313725006341098
|-12.14%
|30 днів
|$ -0.0036052297
|-37.92%
|60 днів
|$ -0.0013661402
|-14.36%
|90 днів
|$ -0.00262460311924169
|-21.63%
Останній аналіз цін KunaiKash: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.74%
-12.14%
+7.21%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
KunaiKash offers staking $KUNAI, including earning interest on your tokens, contributing to the network’s security, and helping govern the KunaiKash ecosystem. Stakers can enjoy competitive APRs, making it a potentially rewarding investment strategy. We also have a revenue-generating and sharing technology that rewards staked users on a monthly basis.
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