Актуальна ціна Kumaneene сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни KUMANEENE до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни KUMANEENE на MEXC вже зараз.

Докладніше про KUMANEENE

Інформація про ціну KUMANEENE

Офіційний вебсайт KUMANEENE

Токеноміка KUMANEENE

Прогноз ціни KUMANEENE

Логотип Kumaneene

Ціна Kumaneene (KUMANEENE)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 KUMANEENE до USD:

--
----
+28,80%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Kumaneene (KUMANEENE) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 16:12:07 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Kumaneene (KUMANEENE) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-1,17%

+28,84%

-10,01%

-10,01%

Актуальна ціна Kumaneene (KUMANEENE) становить --. За останні 24 години KUMANEENE торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум KUMANEENE становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то KUMANEENE змінився на -1,17% за останню годину, +28,84% за 24 години та на -10,01% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Kumaneene (KUMANEENE)

$ 76,75K
$ 76,75K$ 76,75K

--
----

$ 76,75K
$ 76,75K$ 76,75K

1 000,00T
1 000,00T 1 000,00T

1,0e+15
1,0e+15 1,0e+15

Поточна ринкова капіталізація Kumaneene — $ 76,75K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція KUMANEENE — 1 000,00T, зі загальною пропозицією 1.0e+15. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 76,75K.

Історія ціни Kumaneene (KUMANEENE) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Kumaneene до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Kumaneene до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Kumaneene до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Kumaneene до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+28,84%
30 днів$ 0+300,47%
60 днів$ 0+71,92%
90 днів$ 0--

Що таке Kumaneene (KUMANEENE)

Kumaneene is a new doggo meme based on a new dog who’s been spotted interacting with Kabosumama on x. Kumaneene is friends with Neiro, Cocoro, and the rest of the Doge family — Kabosumama followed Kumaneene on X

History about to be rewritten — Kumaneene will be as great as his friends - $DOGE $NEIRO $KABOSU $COCORO

https://x.com/kabosumama/status/1954125566036082885 https://x.com/kumaneene/status/1954088822544748720

https://x.com/kumaneeneoneth https://t.me/Kumaneeneoneth https://kumaneeneoneth.web.app

Ресурс Kumaneene (KUMANEENE)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Kumaneene (USD)

Скільки коштуватиме Kumaneene (KUMANEENE) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Kumaneene (KUMANEENE) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Kumaneene.

Перегляньте прогноз ціни Kumaneene вже зараз!

KUMANEENE до місцевих валют

Токеноміка Kumaneene (KUMANEENE)

Розуміння токеноміки Kumaneene (KUMANEENE) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена KUMANEENE зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Kumaneene (KUMANEENE)

Скільки сьогодні коштує Kumaneene (KUMANEENE)?
Актуальна ціна KUMANEENE у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна KUMANEENE до USD?
Поточна ціна KUMANEENE до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Kumaneene?
Ринкова капіталізація KUMANEENE — $ 76,75K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція KUMANEENE?
Циркуляційна пропозиція KUMANEENE — 1 000,00T USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) KUMANEENE?
KUMANEENE досяг історичної максимальної ціни у 0 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) KUMANEENE?
Історична мінімальна ціна KUMANEENE становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі KUMANEENE?
Актуальний обсяг торгівлі KUMANEENE за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна KUMANEENE цього року?
KUMANEENE може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни KUMANEENE для поглибленого аналізу.
Важливі галузеві оновлення для Kumaneene (KUMANEENE)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

