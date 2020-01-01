Токеноміка Kumala Herris (MAWA) Дізнайтеся ключову інформацію про Kumala Herris (MAWA), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Kumala Herris (MAWA) Kumala Herris is a satirical crypto project that brings together humor, politics, and blockchain innovation. Inspired by the hypothetical presidency of Kamala Harris, the project turns political quirks into a decentralized meme economy. With "executive orders" as NFTs and a tokenomics system based on "policy pivots," Kumala Herris invites users to laugh, trade, and engage in playful debates over governance proposals. It's a wild, decentralized "presidency" where every trade is a filibuster, every vote is a campaign, and the only thing more volatile than the market is the daily political Офіційний вебсайт: https://mawasol.live/ Купити MAWA зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Kumala Herris (MAWA) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Kumala Herris (MAWA), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 4,05K $ 4,05K $ 4,05K Загальна пропозиція: $ 999,68M $ 999,68M $ 999,68M Циркуляційна пропозиція: $ 999,68M $ 999,68M $ 999,68M FDV (повністю розведена вартість): $ 4,05K $ 4,05K $ 4,05K Історичний максимум: $ 0,00885213 $ 0,00885213 $ 0,00885213 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Kumala Herris (MAWA)

Токеноміка Kumala Herris (MAWA): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Kumala Herris (MAWA) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів MAWA, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів MAWA, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку MAWA, досліджуйте ціну токена MAWA в реальному часі!

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