Сьогоднішня ціна Kumala Herris (MAWA)

Поточна ціна Kumala Herris (MAWA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 7.00K USD. Ціна MAWA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Kumala Herris:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 14.51 USD

- зміна ціни Kumala Herris протягом дня — -5.70%

- циркуляційна пропозиція – 999.79M USD

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