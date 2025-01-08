Ціна Kumala Herris (MAWA)
Поточна ціна Kumala Herris (MAWA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 7.00K USD. Ціна MAWA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Kumala Herris:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 14.51 USD
- зміна ціни Kumala Herris протягом дня — -5.70%
- циркуляційна пропозиція – 999.79M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Kumala Herris до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Kumala Herris до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Kumala Herris до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Kumala Herris до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-5.70%
|30 днів
|$ 0
|-16.83%
|60 днів
|$ 0
|-70.47%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Kumala Herris: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-5.70%
+5.45%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Kumala Herris is a satirical crypto project that brings together humor, politics, and blockchain innovation. Inspired by the hypothetical presidency of Kamala Harris, the project turns political quirks into a decentralized meme economy. With "executive orders" as NFTs and a tokenomics system based on "policy pivots," Kumala Herris invites users to laugh, trade, and engage in playful debates over governance proposals. It's a wild, decentralized "presidency" where every trade is a filibuster, every vote is a campaign, and the only thing more volatile than the market is the daily political
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