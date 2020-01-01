Токеноміка KumaDex Token (DKUMA) Дізнайтеся ключову інформацію про KumaDex Token (DKUMA), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація KumaDex Token (DKUMA) Kuma empowers its community with utility tokens that give them a wide variety of benefits in the cryptocurrency ecosystem. Kuma’s offerings include a DEX, governance rights, farming, and vaults.These features ensure that the platform benefits all community members. The KumaDex platform utility and governance token dKUMA is built with a deflationary economic design. 50% of the platform trading fees will be allocated towards token buyback & burn in order to offset rewards token emission and increase scarcity of dKUMA. Офіційний вебсайт: https://www.kumatokens.com/ Whitepaper: https://www.kumatokens.com/whitepaper Купити DKUMA зараз!

Токеноміка та аналіз ціни KumaDex Token (DKUMA) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена KumaDex Token (DKUMA), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 57,74K $ 57,74K $ 57,74K Загальна пропозиція: $ 1,11B $ 1,11B $ 1,11B Циркуляційна пропозиція: $ 679,80M $ 679,80M $ 679,80M FDV (повністю розведена вартість): $ 94,61K $ 94,61K $ 94,61K Історичний максимум: $ 0,00452426 $ 0,00452426 $ 0,00452426 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну KumaDex Token (DKUMA)

Токеноміка KumaDex Token (DKUMA): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки KumaDex Token (DKUMA) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів DKUMA, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів DKUMA, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку DKUMA, досліджуйте ціну токена DKUMA в реальному часі!

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