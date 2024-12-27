Ціна KumaDex Token (DKUMA)
Поточна ціна KumaDex Token (DKUMA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 105.95K USD. Ціна DKUMA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності KumaDex Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 562.35 USD
- зміна ціни KumaDex Token протягом дня — +1.41%
- циркуляційна пропозиція – 588.24M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни KumaDex Token до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни KumaDex Token до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни KumaDex Token до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни KumaDex Token до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1.41%
|30 днів
|$ 0
|+2.33%
|60 днів
|$ 0
|-6.75%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін KumaDex Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.31%
+1.41%
-6.83%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Kuma empowers its community with utility tokens that give them a wide variety of benefits in the cryptocurrency ecosystem. Kuma’s offerings include a DEX, governance rights, farming, and vaults.These features ensure that the platform benefits all community members. The KumaDex platform utility and governance token dKUMA is built with a deflationary economic design. 50% of the platform trading fees will be allocated towards token buyback & burn in order to offset rewards token emission and increase scarcity of dKUMA.
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