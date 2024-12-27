Сьогоднішня ціна KumaDex Token (DKUMA)

Поточна ціна KumaDex Token (DKUMA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 105.95K USD. Ціна DKUMA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності KumaDex Token:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 562.35 USD

- зміна ціни KumaDex Token протягом дня — +1.41%

- циркуляційна пропозиція – 588.24M USD

Отримуйте оновлення цін DKUMA до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни DKUMA.