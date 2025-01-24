Сьогоднішня ціна Kuma World (KUMA)

Поточна ціна Kuma World (KUMA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 252.03K USD. Ціна KUMA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Kuma World:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.22K USD

- зміна ціни Kuma World протягом дня — +3.63%

- циркуляційна пропозиція – 500.00B USD

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