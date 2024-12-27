Ціна Kuma Inu (KUMA)
Поточна ціна Kuma Inu (KUMA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 1.43M USD. Ціна KUMA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Kuma Inu:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 771.72 USD
- зміна ціни Kuma Inu протягом дня — +0.40%
- циркуляційна пропозиція – 389.38T USD
Отримуйте оновлення цін KUMA до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни KUMA.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Kuma Inu до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Kuma Inu до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Kuma Inu до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Kuma Inu до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.40%
|30 днів
|$ 0
|+0.99%
|60 днів
|$ 0
|+40.08%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Kuma Inu: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.04%
+0.40%
+6.13%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Decentralized Meme Tokens that grew into a vibrant ecosystem.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 KUMA до AUD
A$--
|1 KUMA до GBP
￡--
|1 KUMA до EUR
€--
|1 KUMA до USD
$--
|1 KUMA до MYR
RM--
|1 KUMA до TRY
₺--
|1 KUMA до JPY
¥--
|1 KUMA до RUB
₽--
|1 KUMA до INR
₹--
|1 KUMA до IDR
Rp--
|1 KUMA до PHP
₱--
|1 KUMA до EGP
￡E.--
|1 KUMA до BRL
R$--
|1 KUMA до CAD
C$--
|1 KUMA до BDT
৳--
|1 KUMA до NGN
₦--
|1 KUMA до UAH
₴--
|1 KUMA до VES
Bs--
|1 KUMA до PKR
Rs--
|1 KUMA до KZT
₸--
|1 KUMA до THB
฿--
|1 KUMA до TWD
NT$--
|1 KUMA до CHF
Fr--
|1 KUMA до HKD
HK$--
|1 KUMA до MAD
.د.م--