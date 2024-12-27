Сьогоднішня ціна Kuma Inu (KUMA)

Поточна ціна Kuma Inu (KUMA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 1.43M USD. Ціна KUMA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Kuma Inu:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 771.72 USD

- зміна ціни Kuma Inu протягом дня — +0.40%

- циркуляційна пропозиція – 389.38T USD

Отримуйте оновлення цін KUMA до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни KUMA.