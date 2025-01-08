Сьогоднішня ціна KUMA (KUMA)

Поточна ціна KUMA (KUMA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 33.96K USD. Ціна KUMA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності KUMA:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 23.77 USD

- зміна ціни KUMA протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 100.00B USD

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