Токеноміка Kulu the Pangolin (KULU) Дізнайтеся ключову інформацію про Kulu the Pangolin (KULU), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Kulu the Pangolin (KULU) Kulu the Pangolin is a crypto project on the networkis a crypto project on the Solana network that features the character of Kulu, a cartoon pangolin inspired by a real-life threat to pangolins—the world's most illegally trafficked mammal. Through Kulu's story, this project aims to raise awareness about the threat of pangolin extinction, by combining digital assets and wildlife conservation efforts in a creative and impactful way. Офіційний вебсайт: https://kuluthepangolin.com/ Купити KULU зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Kulu the Pangolin (KULU) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Kulu the Pangolin (KULU), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 25,30K $ 25,30K $ 25,30K Загальна пропозиція: $ 930,30M $ 930,30M $ 930,30M Циркуляційна пропозиція: $ 930,30M $ 930,30M $ 930,30M FDV (повністю розведена вартість): $ 25,30K $ 25,30K $ 25,30K Історичний максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Kulu the Pangolin (KULU)

Токеноміка Kulu the Pangolin (KULU): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Kulu the Pangolin (KULU) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів KULU, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів KULU, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку KULU, досліджуйте ціну токена KULU в реальному часі!

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