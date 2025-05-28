Ціна Kulu the Pangolin (KULU)
Поточна ціна Kulu the Pangolin (KULU) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 38,18K USD. Ціна KULU до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Kulu the Pangolin:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Kulu the Pangolin протягом дня — +0,81%
- циркуляційна пропозиція – 930,30M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Kulu the Pangolin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Kulu the Pangolin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Kulu the Pangolin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Kulu the Pangolin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0,81%
|30 днів
|$ 0
|-59,92%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Kulu the Pangolin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0,01%
+0,81%
-17,00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Kulu the Pangolin is a crypto project on the networkis a crypto project on the Solana network that features the character of Kulu, a cartoon pangolin inspired by a real-life threat to pangolins—the world's most illegally trafficked mammal. Through Kulu's story, this project aims to raise awareness about the threat of pangolin extinction, by combining digital assets and wildlife conservation efforts in a creative and impactful way.
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