Сьогоднішня ціна Kulu the Pangolin (KULU)

Поточна ціна Kulu the Pangolin (KULU) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 38,18K USD. Ціна KULU до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Kulu the Pangolin:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Kulu the Pangolin протягом дня — +0,81%

- циркуляційна пропозиція – 930,30M USD

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