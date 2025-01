Що таке KuKu ( KUKU)

What is the project about? KuKu is the biggest innovation of memecoin on the ETH common chain. the little dinosaur, and I'm the memecoin with the most 0 so far. The first token to apply for Guinness World Records. What makes your project unique? KUKU is a biggest innovation of memecoin on the ETH common chain.. It is inspired by the famous Ethereum , but will soon expand to a much larger project and product.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс KuKu (KUKU) Офіційний вебсайт