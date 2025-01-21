Ціна KuKu (KUKU)
Поточна ціна KuKu (KUKU) сьогодні становить 0.0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна KUKU до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності KuKu:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.43 USD
- зміна ціни KuKu протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін KUKU до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни KUKU.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни KuKu до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни KuKu до USD становила $ 0.0000000000.
За останні 60 днів зміна ціни KuKu до USD становила $ 0.0000000000.
За останні 90 днів зміна ціни KuKu до USD становила $ -0.00000000000000000000000000007769362450377627.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0.0000000000
|-17.94%
|60 днів
|$ 0.0000000000
|-17.31%
|90 днів
|$ -0.00000000000000000000000000007769362450377627
|-100.00%
Останній аналіз цін KuKu: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
What is the project about? KuKu is the biggest innovation of memecoin on the ETH common chain. the little dinosaur, and I'm the memecoin with the most 0 so far. The first token to apply for Guinness World Records. What makes your project unique? KUKU is a biggest innovation of memecoin on the ETH common chain.. It is inspired by the famous Ethereum , but will soon expand to a much larger project and product.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 KUKU до AUD
A$0
|1 KUKU до GBP
￡0
|1 KUKU до EUR
€0
|1 KUKU до USD
$0
|1 KUKU до MYR
RM0
|1 KUKU до TRY
₺0
|1 KUKU до JPY
¥0
|1 KUKU до RUB
₽0
|1 KUKU до INR
₹0
|1 KUKU до IDR
Rp0
|1 KUKU до PHP
₱0
|1 KUKU до EGP
￡E.0
|1 KUKU до BRL
R$0
|1 KUKU до CAD
C$0
|1 KUKU до BDT
৳0
|1 KUKU до NGN
₦0
|1 KUKU до UAH
₴0
|1 KUKU до VES
Bs0
|1 KUKU до PKR
Rs0
|1 KUKU до KZT
₸0
|1 KUKU до THB
฿0
|1 KUKU до TWD
NT$0
|1 KUKU до CHF
Fr0
|1 KUKU до HKD
HK$0
|1 KUKU до MAD
.د.م0