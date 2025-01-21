Сьогоднішня ціна KuKu (KUKU)

Поточна ціна KuKu (KUKU) сьогодні становить 0.0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна KUKU до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності KuKu:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.43 USD

- зміна ціни KuKu протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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