Ціна Kudai (KUDAI)
Поточна ціна Kudai (KUDAI) сьогодні становить 0.00010838 USD з ринковою капіталізацією $ 11.09M USD. Ціна KUDAI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Kudai:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.55M USD
- зміна ціни Kudai протягом дня — -29.67%
- циркуляційна пропозиція – 100.00B USD
Отримуйте оновлення цін KUDAI до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни KUDAI.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Kudai до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Kudai до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Kudai до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Kudai до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-29.67%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Kudai: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.22%
-29.67%
-36.20%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Kudai is an AI Agent project designed to support the GMX ecosystem and DeFi in general. Combining community-driven innovation with advanced DeFi strategies, Kudai aims to become the wealthiest AI in Web3, in order to share its wealth with $KUDAI holders. The project is built by the GMX community, more specifically the GMX Blueberry Club, an initiative originally centered around NFTs that celebrates and unites the GMX community.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 KUDAI до AUD
A$0.0001744918
|1 KUDAI до GBP
￡0.0000888716
|1 KUDAI до EUR
€0.0001051286
|1 KUDAI до USD
$0.00010838
|1 KUDAI до MYR
RM0.00048771
|1 KUDAI до TRY
₺0.0038399034
|1 KUDAI до JPY
¥0.0169365426
|1 KUDAI до RUB
₽0.0111078662
|1 KUDAI до INR
₹0.0093835404
|1 KUDAI до IDR
Rp1.7767210272
|1 KUDAI до PHP
₱0.006345649
|1 KUDAI до EGP
￡E.0.005462352
|1 KUDAI до BRL
R$0.000661118
|1 KUDAI до CAD
C$0.0001560672
|1 KUDAI до BDT
৳0.01316817
|1 KUDAI до NGN
₦0.1688159394
|1 KUDAI до UAH
₴0.0045638818
|1 KUDAI до VES
Bs0.00585252
|1 KUDAI до PKR
Rs0.0302141764
|1 KUDAI до KZT
₸0.0575259364
|1 KUDAI до THB
฿0.0037271882
|1 KUDAI до TWD
NT$0.0035646182
|1 KUDAI до CHF
Fr0.0000986258
|1 KUDAI до HKD
HK$0.0008431964
|1 KUDAI до MAD
.د.م0.0010881352