Сьогоднішня ціна Kudai (KUDAI)

Поточна ціна Kudai (KUDAI) сьогодні становить 0.00010838 USD з ринковою капіталізацією $ 11.09M USD. Ціна KUDAI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Kudai:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.55M USD

- зміна ціни Kudai протягом дня — -29.67%

- циркуляційна пропозиція – 100.00B USD

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