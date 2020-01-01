Токеноміка KUB Coin (KUB) Дізнайтеся ключову інформацію про KUB Coin (KUB), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація KUB Coin (KUB) The KUB Coin (KUB) is the native utility coin powering the KUB Chain, serving as a cornerstone of its growing ecosystem. It facilitates on-chain gas fee payments, can be converted into fee credits on the Bitkub Exchange, and enables staking for Validators and Delegators to actively secure and govern the network. KUB also supports seamless exchanges with various digital assets and unlocks exclusive services and benefits from KUB Chain's partners, driving innovation and collaboration within the blockchain ecosystem. Additionally, KUB is listed on Thailand’s leading Bitkub Exchange and other international cryptocurrency exchanges, ensuring accessibility and global reach. Офіційний вебсайт: https://bitkubchain.com/ Whitepaper: https://www.bitkubchain.com/docs/EN_Bitkub_Chain_WhitePaper_V3.3.pdf Купити KUB зараз!

Токеноміка та аналіз ціни KUB Coin (KUB) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена KUB Coin (KUB), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 126,04M $ 126,04M $ 126,04M Загальна пропозиція: $ 110,00M $ 110,00M $ 110,00M Циркуляційна пропозиція: $ 88,85M $ 88,85M $ 88,85M FDV (повністю розведена вартість): $ 156,04M $ 156,04M $ 156,04M Історичний максимум: $ 17,24 $ 17,24 $ 17,24 Історичний мінімум: $ 0,381968 $ 0,381968 $ 0,381968 Поточна ціна: $ 1,42 $ 1,42 $ 1,42 Дізнайтеся більше про ціну KUB Coin (KUB)

Токеноміка KUB Coin (KUB): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки KUB Coin (KUB) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів KUB, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів KUB, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку KUB, досліджуйте ціну токена KUB в реальному часі!

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