Сьогоднішня ціна KUB Coin (KUB)

Поточна ціна KUB Coin (KUB) сьогодні становить 1.3 USD з ринковою капіталізацією $ 115.53M USD. Ціна KUB до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності KUB Coin:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни KUB Coin протягом дня — +0.78%

- циркуляційна пропозиція – 88.85M USD

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