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Ціна KUB Coin (KUB)

USD

Графік ціни KUB Coin (KUB) в реальному часі

$1.3
$1.3$1.3
+0.70%(1D)

Сьогоднішня ціна KUB Coin (KUB)

Поточна ціна KUB Coin (KUB) сьогодні становить 1.3 USD з ринковою капіталізацією $ 115.53M USD. Ціна KUB до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності KUB Coin:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни KUB Coin протягом дня — +0.78%
- циркуляційна пропозиція – 88.85M USD

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Цінові показники KUB Coin (KUB) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни KUB Coin до USD становила $ +0.01002318.
За останні 30 днів зміна ціни KUB Coin до USD становила $ -0.3074763900.
За останні 60 днів зміна ціни KUB Coin до USD становила $ -0.4425110300.
За останні 90 днів зміна ціни KUB Coin до USD становила $ -0.6676824807331645.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0.01002318+0.78%
30 днів$ -0.3074763900-23.65%
60 днів$ -0.4425110300-34.03%
90 днів$ -0.6676824807331645-33.93%

Аналіз цін KUB Coin (KUB)

Останній аналіз цін KUB Coin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 1.28
$ 1.28$ 1.28

$ 1.31
$ 1.31$ 1.31

$ 17.24
$ 17.24$ 17.24

-0.08%

+0.78%

-12.89%

Ринкова інформація KUB Coin (KUB)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 115.53M
$ 115.53M$ 115.53M

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88.85M
88.85M 88.85M

Що таке KUB Coin (KUB)

The KUB Coin (KUB) is the native utility coin powering the KUB Chain, serving as a cornerstone of its growing ecosystem. It facilitates on-chain gas fee payments, can be converted into fee credits on the Bitkub Exchange, and enables staking for Validators and Delegators to actively secure and govern the network. KUB also supports seamless exchanges with various digital assets and unlocks exclusive services and benefits from KUB Chain's partners, driving innovation and collaboration within the blockchain ecosystem. Additionally, KUB is listed on Thailand’s leading Bitkub Exchange and other international cryptocurrency exchanges, ensuring accessibility and global reach.

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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