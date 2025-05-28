Ціна ktoshi (KTOSHI)
Поточна ціна ktoshi (KTOSHI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 278,43K USD. Ціна KTOSHI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ktoshi:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни ktoshi протягом дня — -0,33%
- циркуляційна пропозиція – 7,04T USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ktoshi до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни ktoshi до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни ktoshi до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни ktoshi до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0,33%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін ktoshi: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0,60%
-0,33%
+11,60%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Ktoshi is a community-driven meme token inspired by The pseudonymous creator of Bitcoin, Satoshi Nakamoto & the Kadena blockchain. Launched in Aug 2024, the project aims to embrace the lighthearted Camaraderie and humorous side of cryptocurrency by creating a token centered around internet culture and community engagement. Rather than focusing on complex use cases or utility, ktoshi is built around the idea of shared fun and cultural relevance.
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