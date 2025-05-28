Сьогоднішня ціна ktoshi (KTOSHI)

Поточна ціна ktoshi (KTOSHI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 278,43K USD. Ціна KTOSHI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності ktoshi:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни ktoshi протягом дня — -0,33%

- циркуляційна пропозиція – 7,04T USD

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