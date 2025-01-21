Ціна KStarNFT (KNFT)
Поточна ціна KStarNFT (KNFT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна KNFT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності KStarNFT:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 13.35K USD
- зміна ціни KStarNFT протягом дня — -6.45%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни KStarNFT до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни KStarNFT до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни KStarNFT до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни KStarNFT до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-6.45%
|30 днів
|$ 0
|-23.41%
|60 днів
|$ 0
|-34.96%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін KStarNFT: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+5.58%
-6.45%
-13.71%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
KStarNFT, a globally influential K-pop media entity boasting a subscriber base of 9.3 million, leverages cutting-edge AI technology to curate a diverse array of content, encompassing entertainment and education. Furthermore, we harness our proprietary IP through NFTs to produce and market an array of products, such as merchandise, while actively engaging with our dedicated fanbase to foster a thriving ecosystem. Fans who hold our NFTs stand to benefit from copyright royalties tied to this unique IP. Looking ahead, KStarNFT is committed to even more aggressively employing AI technology to revolutionize various facets of the K-pop landscape, including songwriting, composition, and the creation of virtual idols. Through these endeavors, we aspire to bridge the gap between K-pop enthusiasts and artists, delivering an array of captivating content and further amplifying the Hallyu wave's reach and influence.
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