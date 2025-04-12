Ціна KStarCoin (KSC)
Поточна ціна KStarCoin (KSC) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна KSC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності KStarCoin:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни KStarCoin протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни KStarCoin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни KStarCoin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни KStarCoin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни KStarCoin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-30.02%
|60 днів
|$ 0
|-41.16%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін KStarCoin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
KStarCoin is KStarLive’s ERC20 based cryptocurrency that will allow KStarLive to connect fans of Hallyu around the world to Korea. KStarCoin will be integrated into KStarLive's upcoming incentivized platform for our 8.5 Million subscribers. The project was born from our belief that fans should be rewarded for the value they add to the platform. Fans are currently posting high-quality content online, and getting no proper credit for it. In our blockchain users will be able to perform P2P transactions thanks to the use of smart contracts. Users can also crowdfund concerts, greets and meets, as well as other events. They can even buy the tickets for said events with KStarCoin. We are here to connect international fans with their stars.
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