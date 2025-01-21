Ціна KRYZA Network (KRN)
Поточна ціна KRYZA Network (KRN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна KRN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності KRYZA Network:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.71 USD
- зміна ціни KRYZA Network протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни KRYZA Network до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни KRYZA Network до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни KRYZA Network до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни KRYZA Network до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-15.71%
|60 днів
|$ 0
|-30.50%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін KRYZA Network: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-0.08%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Native token of KRYZA ecosystem. Earn it to use KRYZA Network social site. Stake it on KRYZASWAP.
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