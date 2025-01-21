Ціна KRYZA Diamond (KRD)
Поточна ціна KRYZA Diamond (KRD) сьогодні становить 0.01699394 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна KRD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності KRYZA Diamond:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.85K USD
- зміна ціни KRYZA Diamond протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін KRD до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни KRD.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни KRYZA Diamond до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни KRYZA Diamond до USD становила $ +0.5602972559.
За останні 60 днів зміна ціни KRYZA Diamond до USD становила $ -0.0009679170.
За останні 90 днів зміна ціни KRYZA Diamond до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ +0.5602972559
|+3,297.04%
|60 днів
|$ -0.0009679170
|-5.69%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін KRYZA Diamond: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
KRYZA Diamond relies on a system of PoA consensus that can support short block time and lower fees. The most bonded validator candidates of staking will become validators and produce blocks. The double-sign detection and other slashing logic guarantee security, stability, and chain finality. The KRYZA Diamond also supports EVM-compatible smart contracts and protocols. Cross-chain transfer and other communication are possible due to native support of interoperability. KRD Exchange remains a liquid venue of the exchange of assets on both chains. This dual-chain architecture will be ideal for users to take advantage of the fast trading on one side and build their decentralized apps on the other side. The KRYZA Diamond will be: EVM-compatible Invulnerable to 51% attack Supports all the existing Ethereum tooling along with faster finality and cheaper transaction fees. Super fast block time. Average block time : 3 seconds Extrem cheap gas fee Interoperable Comes with efficient native dual chain communication; Optimized for scaling high-performance dApps that require fast and smooth user experience. Distributed with on-chain governance As the native token, KRD will serve as both the gas of smart contract execution and tokens for staking.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 KRD до AUD
A$0.0270203646
|1 KRD до GBP
￡0.0137650914
|1 KRD до EUR
€0.0163141824
|1 KRD до USD
$0.01699394
|1 KRD до MYR
RM0.0759629118
|1 KRD до TRY
₺0.6048143246
|1 KRD до JPY
¥2.6345705182
|1 KRD до RUB
₽1.7162180006
|1 KRD до INR
₹1.4679365372
|1 KRD до IDR
Rp278.5891357536
|1 KRD до PHP
₱0.9922761566
|1 KRD до EGP
￡E.0.8551350608
|1 KRD до BRL
R$0.1024734582
|1 KRD до CAD
C$0.0244712736
|1 KRD до BDT
৳2.0720711042
|1 KRD до NGN
₦26.3880200926
|1 KRD до UAH
₴0.7176540862
|1 KRD до VES
Bs0.91767276
|1 KRD до PKR
Rs4.7389301084
|1 KRD до KZT
₸9.01528517
|1 KRD до THB
฿0.57779396
|1 KRD до TWD
NT$0.5553619592
|1 KRD до CHF
Fr0.015294546
|1 KRD до HKD
HK$0.1322128532
|1 KRD до MAD
.د.م0.1702792788