Сьогоднішня ціна KRYZA Diamond (KRD)

Поточна ціна KRYZA Diamond (KRD) сьогодні становить 0.01699394 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна KRD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності KRYZA Diamond:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.85K USD

- зміна ціни KRYZA Diamond протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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