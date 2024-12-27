Сьогоднішня ціна Kryptonite Staked SEI (STSEI)

Поточна ціна Kryptonite Staked SEI (STSEI) сьогодні становить 0.441598 USD з ринковою капіталізацією $ 1.05M USD. Ціна STSEI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Kryptonite Staked SEI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.71K USD

- зміна ціни Kryptonite Staked SEI протягом дня — -0.26%

- циркуляційна пропозиція – 2.39M USD

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