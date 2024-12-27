Логотип Kryptonite Staked SEI

Ціна Kryptonite Staked SEI (STSEI)

USD

Графік ціни Kryptonite Staked SEI (STSEI) в реальному часі

$0.441506
$0.441506$0.441506
-0.20%(1D)

Сьогоднішня ціна Kryptonite Staked SEI (STSEI)

Поточна ціна Kryptonite Staked SEI (STSEI) сьогодні становить 0.441598 USD з ринковою капіталізацією $ 1.05M USD. Ціна STSEI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Kryptonite Staked SEI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.71K USD
- зміна ціни Kryptonite Staked SEI протягом дня — -0.26%
- циркуляційна пропозиція – 2.39M USD

Отримуйте оновлення цін STSEI до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни STSEI.

Цінові показники Kryptonite Staked SEI (STSEI) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Kryptonite Staked SEI до USD становила $ -0.0011931086447122.
За останні 30 днів зміна ціни Kryptonite Staked SEI до USD становила $ -0.1567333752.
За останні 60 днів зміна ціни Kryptonite Staked SEI до USD становила $ +0.0730909604.
За останні 90 днів зміна ціни Kryptonite Staked SEI до USD становила $ +0.00019278963666837.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0.0011931086447122-0.26%
30 днів$ -0.1567333752-35.49%
60 днів$ +0.0730909604+16.55%
90 днів$ +0.00019278963666837+0.04%

Аналіз цін Kryptonite Staked SEI (STSEI)

Останній аналіз цін Kryptonite Staked SEI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0.423973
$ 0.423973$ 0.423973

$ 0.448751
$ 0.448751$ 0.448751

$ 1.033
$ 1.033$ 1.033

+0.80%

-0.26%

+10.18%

Ринкова інформація Kryptonite Staked SEI (STSEI)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 1.05M
$ 1.05M$ 1.05M

$ 8.71K
$ 8.71K$ 8.71K

2.39M
2.39M 2.39M

Що таке Kryptonite Staked SEI ( STSEI)

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Kryptonite Staked SEI (STSEI)

Офіційний вебсайт

Користувачі також запитують: інші запитання про Kryptonite Staked SEI (STSEI)

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

STSEI до місцевих валют

1 STSEI до AUD
A$0.7065568
1 STSEI до GBP
0.34886242
1 STSEI до EUR
0.4195181
1 STSEI до USD
$0.441598
1 STSEI до MYR
RM1.97394306
1 STSEI до TRY
15.5442496
1 STSEI до JPY
¥69.62675666
1 STSEI до RUB
46.53118126
1 STSEI до INR
37.76546096
1 STSEI до IDR
Rp7,122.54738994
1 STSEI до PHP
25.70541958
1 STSEI до EGP
￡E.22.45967428
1 STSEI до BRL
R$2.72907564
1 STSEI до CAD
C$0.63148514
1 STSEI до BDT
52.6826414
1 STSEI до NGN
683.58487204
1 STSEI до UAH
18.48529228
1 STSEI до VES
Bs22.521498
1 STSEI до PKR
Rs122.73333214
1 STSEI до KZT
228.45189334
1 STSEI до THB
฿14.99666808
1 STSEI до TWD
NT$14.50207832
1 STSEI до CHF
Fr0.3974382
1 STSEI до HKD
HK$3.42680048
1 STSEI до MAD
.د.م4.44247588