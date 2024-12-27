Ціна Kryptonite Staked SEI (STSEI)
Поточна ціна Kryptonite Staked SEI (STSEI) сьогодні становить 0.441598 USD з ринковою капіталізацією $ 1.05M USD. Ціна STSEI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Kryptonite Staked SEI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.71K USD
- зміна ціни Kryptonite Staked SEI протягом дня — -0.26%
- циркуляційна пропозиція – 2.39M USD
Отримуйте оновлення цін STSEI до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни STSEI.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Kryptonite Staked SEI до USD становила $ -0.0011931086447122.
За останні 30 днів зміна ціни Kryptonite Staked SEI до USD становила $ -0.1567333752.
За останні 60 днів зміна ціни Kryptonite Staked SEI до USD становила $ +0.0730909604.
За останні 90 днів зміна ціни Kryptonite Staked SEI до USD становила $ +0.00019278963666837.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0011931086447122
|-0.26%
|30 днів
|$ -0.1567333752
|-35.49%
|60 днів
|$ +0.0730909604
|+16.55%
|90 днів
|$ +0.00019278963666837
|+0.04%
Останній аналіз цін Kryptonite Staked SEI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.80%
-0.26%
+10.18%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 STSEI до AUD
A$0.7065568
|1 STSEI до GBP
￡0.34886242
|1 STSEI до EUR
€0.4195181
|1 STSEI до USD
$0.441598
|1 STSEI до MYR
RM1.97394306
|1 STSEI до TRY
₺15.5442496
|1 STSEI до JPY
¥69.62675666
|1 STSEI до RUB
₽46.53118126
|1 STSEI до INR
₹37.76546096
|1 STSEI до IDR
Rp7,122.54738994
|1 STSEI до PHP
₱25.70541958
|1 STSEI до EGP
￡E.22.45967428
|1 STSEI до BRL
R$2.72907564
|1 STSEI до CAD
C$0.63148514
|1 STSEI до BDT
৳52.6826414
|1 STSEI до NGN
₦683.58487204
|1 STSEI до UAH
₴18.48529228
|1 STSEI до VES
Bs22.521498
|1 STSEI до PKR
Rs122.73333214
|1 STSEI до KZT
₸228.45189334
|1 STSEI до THB
฿14.99666808
|1 STSEI до TWD
NT$14.50207832
|1 STSEI до CHF
Fr0.3974382
|1 STSEI до HKD
HK$3.42680048
|1 STSEI до MAD
.د.م4.44247588