Сьогоднішня ціна Krypton Galaxy Coin (KGC)

Поточна ціна Krypton Galaxy Coin (KGC) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 12.49K USD. Ціна KGC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Krypton Galaxy Coin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 103.62 USD

- зміна ціни Krypton Galaxy Coin протягом дня — -6.79%

- циркуляційна пропозиція – 892.15M USD

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