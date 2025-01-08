Ціна Krypton Galaxy Coin (KGC)
Поточна ціна Krypton Galaxy Coin (KGC) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 12.49K USD. Ціна KGC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Krypton Galaxy Coin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 103.62 USD
- зміна ціни Krypton Galaxy Coin протягом дня — -6.79%
- циркуляційна пропозиція – 892.15M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Krypton Galaxy Coin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Krypton Galaxy Coin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Krypton Galaxy Coin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Krypton Galaxy Coin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-6.79%
|30 днів
|$ 0
|-16.48%
|60 днів
|$ 0
|+1.97%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Krypton Galaxy Coin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.16%
-6.79%
-0.60%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
As the first gateway to the blockchain game ecosystem, Krypton guides gamers into blockchain industry by eliminating entry barrier and providing complete infrastructure and truly entartaining games. Through the first innovative promotion system and public chain cooperation plan, Krypton quickly acquires traditional gamers and blockchain native users, providing integrated solutions for blockchain gaming industry. Since its launch in May 2018, Krypton has accumulated 1.4 million users. It has multiple apps, such as Kr Planet and Zilliqa Planet, etc. embeded with built-in wallet, NFT wallet, NFT trading platform and blockchain browser, including lock-up mining, voting and other basic features. Krypton has developed more than a dozen fun blockchain games such as SuperPlayer, Krypton Knight, Krypton Tycoon, Krypton Celebrity, Krypton Quiz, and Krypton Miner, etc.
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