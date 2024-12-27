Сьогоднішня ціна Krypton DAO (KRD)

Поточна ціна Krypton DAO (KRD) сьогодні становить 0.670577 USD з ринковою капіталізацією $ 69.91M USD. Ціна KRD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Krypton DAO:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 54.55K USD

- зміна ціни Krypton DAO протягом дня — +29.37%

- циркуляційна пропозиція – 102.46M USD

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