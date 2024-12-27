Ціна Krypton DAO (KRD)
Поточна ціна Krypton DAO (KRD) сьогодні становить 0.670577 USD з ринковою капіталізацією $ 69.91M USD. Ціна KRD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Krypton DAO:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 54.55K USD
- зміна ціни Krypton DAO протягом дня — +29.37%
- циркуляційна пропозиція – 102.46M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Krypton DAO до USD становила $ +0.152231.
За останні 30 днів зміна ціни Krypton DAO до USD становила $ -0.1572054448.
За останні 60 днів зміна ціни Krypton DAO до USD становила $ -0.0051728309.
За останні 90 днів зміна ціни Krypton DAO до USD становила $ +0.0557362862643207.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.152231
|+29.37%
|30 днів
|$ -0.1572054448
|-23.44%
|60 днів
|$ -0.0051728309
|-0.77%
|90 днів
|$ +0.0557362862643207
|+9.07%
Останній аналіз цін Krypton DAO: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+21.02%
+29.37%
+18.13%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The Krypton DAO is the world's first decentralized community alliance platform with DAO governance.
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